Налоговики не будут отвечать по упущенной выгоде, даже если сами виноваты в блокировке счета

Налоговики не будут возмещать упущенную выгоду, если компания хотела открыть вклад в тот момент, когда расчетный счет компании был заблокирован. Даже если все произошло по невнимательности налоговиков.

Такое решение вынес АС ЦО в августовском постановлении.

У компании была задолженность по уплате пени в сумме 326 рублей. Налоговики заблокировали расчетный счет. Компания оплатила эту пеню, правда по другому КБК, оповестила фискалов об этом еще до блокировки счета.

А налоговики не увидели письмо с платежным поручением.

После повторного обращения в налоговую, суммы уплаты были зачтены. Однако некоторое время счет компании был заблокирован.

В периоде блокировки компания хотела разместить вклад в сумме более 100 млн рублей. Но банк отказал.

Организация подала в суд на налоговую из-за неполучения выгоды. Как отмечено в постановлении АС ЦО, за два дня, когда компания могла бы открыть вклад, но ей было отказано, она потеряла около 48,6 тыс. рублей.

Суды встали на сторону налоговиков. Они отметили, что компания знала о своих блокировках на счете. Из-за которых и было отказано в открытии вклада.

«Указанные действия общества были направлены на искусственное взыскание с налогового органа упущенной выгоды в виде неполученных доходов от размещения денежных средств, а причинно-следственная связь между действиями налогового органа и последствиями, наступившими для общества в результате таких действий, отсутствует, в связи с чем оснований для удовлетворения заявленных обществом требований не имеется».

То есть даже несмотря на ошибку и невнимательность налоговиков суд не стал поддерживать компанию в вопросе об упущенной выгоде.