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❗ Вышли новые правила расчета среднего заработка для безработных

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Рубрика Социальные пособия
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Исчислять средний заработок человека по последнему месту работы для определения пособия по безработице будут по новым правилам.

Опубликовано постановление Правительства № 1552 от 14.02.2021.

Главное новшество — в большинстве случаев справка от работодателя будет вообще не нужна. То есть, высчитывать средний заработок будут инспекторы ЦЗН, а не бухгалтер с бывшей работы.

Средний заработок рассчитывается по последнему месту работы, на которые были начислены страховые взносы на ОПС, в следующем порядке:

  • средний заработок исчисляется за 3 месяца, предшествующие кварталу перед месяцем подачи заявления в службу занятости о поиске работы;
  • в случае, если в каком-либо из месяцев у гражданина отсутствовал доход, на который были начислены страховые взносы на ОПС, при исчислении среднего заработка этот месяц (месяцы) исключается из расчетного периода;
  • средний заработок исчисляется путем деления суммы дохода гражданина, на который были начислены страховые взносы на ОПС, на количество месяцев в расчетном периоде;
  • в том случае, если в течение всего периода, приходящегося на 3-месячный срок, предшествующий кварталу перед месяцем подачи заявления, у гражданина отсутствовал доход, на который были начислены страховые взносы на ОПС, средний заработок определяется за предшествующий период, равный расчетному.
Оговорены случаи, когда средний заработок по-прежнему будет высчитывать работодатель:

  • человек находился в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в течение всего периода, приходящегося на 3-месячный срок, предшествующий кварталу перед месяцем подачи заявления;
  • доход гражданина за период 3 месяцев, предшествовавших кварталу перед месяцем подачи заявления, не подлежал обложению страховыми взносами на ОПС;
  • 3-месячный срок, предшествующий кварталу перед месяцем подачи заявления относится к периоду занятости гражданина не по последнему месту работы;
  • у гражданина отсутствовал доход по последнему месту работы в вышеназванный период.
При расчете среднего заработка бухгалтер должен исключить время и начисления, приходящиеся на больничный, отпуск, простой и прочие случаи, когда оплата идет по среднему заработку.

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