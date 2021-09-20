❗ Вышли новые правила расчета среднего заработка для безработных

Исчислять средний заработок человека по последнему месту работы для определения пособия по безработице будут по новым правилам.
Опубликовано постановление Правительства № 1552 от 14.02.2021.
Главное новшество — в большинстве случаев справка от работодателя будет вообще не нужна. То есть, высчитывать средний заработок будут инспекторы ЦЗН, а не бухгалтер с бывшей работы.Средний заработок рассчитывается по последнему месту работы, на которые были начислены страховые взносы на ОПС, в следующем порядке:
- средний заработок исчисляется за 3 месяца, предшествующие кварталу перед месяцем подачи заявления в службу занятости о поиске работы;
- в случае, если в каком-либо из месяцев у гражданина отсутствовал доход, на который были начислены страховые взносы на ОПС, при исчислении среднего заработка этот месяц (месяцы) исключается из расчетного периода;
- средний заработок исчисляется путем деления суммы дохода гражданина, на который были начислены страховые взносы на ОПС, на количество месяцев в расчетном периоде;
- в том случае, если в течение всего периода, приходящегося на 3-месячный срок, предшествующий кварталу перед месяцем подачи заявления, у гражданина отсутствовал доход, на который были начислены страховые взносы на ОПС, средний заработок определяется за предшествующий период, равный расчетному.
- человек находился в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в течение всего периода, приходящегося на 3-месячный срок, предшествующий кварталу перед месяцем подачи заявления;
- доход гражданина за период 3 месяцев, предшествовавших кварталу перед месяцем подачи заявления, не подлежал обложению страховыми взносами на ОПС;
- 3-месячный срок, предшествующий кварталу перед месяцем подачи заявления относится к периоду занятости гражданина не по последнему месту работы;
- у гражданина отсутствовал доход по последнему месту работы в вышеназванный период.