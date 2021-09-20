Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Как исправлять ошибки бухгалтеров с минимальными рисками. Смотрите авторский курс

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Онлайн-курсы для бухгалтеров и ИП
Версия для печати

Бухгалтер тоже допускает ошибки. Причин много, не все они зависят от его действий. Однако главное — не пропустить эту ошибку, а вовремя ее исправить, чтобы минимизировать последствия.

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать авторский курс «Ошибки бухгалтеров: как исправлять в разных ситуациях».

Почему бухгалтеры иногда совершают ошибки? Вот причины:

  • Наше, мягко скажем, не совсем логичное гражданское, а тем более налоговое законодательство.
  • Выходящие чуть ли не каждый день разъяснения Минфина и ФНС, из которых опубликованные в среду содержат выводы, противоположные тем, что вышли в понедельник, а пятничные вообще аннулируют все предыдущие.
  • Не всегда адекватные юристы, иногда просто желающие свою образованность показать и сочиняющие заумные договоры, которые на практике просто не могут быть исполнены.
  • Плюс устоявшаяся политика руководства организаций: «Главбух, мы приняли решение, а ты сделай так, чтобы оно было законным».

Ну как в таких условиях не допустить ни малейшей ошибки? В этом курсе — общий алгоритм действий при выявлении допущенных ранее ошибок.

Вы научитесь:

  • четко знать, нужно ли вообще исправлять ошибку;
  • понимать, на какие налоги может влиять (или влияет) исправление ошибки;
  • разбираться, всегда ли возникает необходимость в подаче уточненной декларацию по тому, или иному налогу;
  • составлять нужные проводки при исправлении ошибок;
  • корректировать отчетность.

Спикер — Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.

Запишитесь сейчас.

Подборка полезных мероприятий

Разместить