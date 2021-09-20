Как исправлять ошибки бухгалтеров с минимальными рисками. Смотрите авторский курс

Бухгалтер тоже допускает ошибки. Причин много, не все они зависят от его действий. Однако главное — не пропустить эту ошибку, а вовремя ее исправить, чтобы минимизировать последствия.
Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать авторский курс «Ошибки бухгалтеров: как исправлять в разных ситуациях».
Почему бухгалтеры иногда совершают ошибки? Вот причины:
- Наше, мягко скажем, не совсем логичное гражданское, а тем более налоговое законодательство.
- Выходящие чуть ли не каждый день разъяснения Минфина и ФНС, из которых опубликованные в среду содержат выводы, противоположные тем, что вышли в понедельник, а пятничные вообще аннулируют все предыдущие.
- Не всегда адекватные юристы, иногда просто желающие свою образованность показать и сочиняющие заумные договоры, которые на практике просто не могут быть исполнены.
- Плюс устоявшаяся политика руководства организаций: «Главбух, мы приняли решение, а ты сделай так, чтобы оно было законным».
Ну как в таких условиях не допустить ни малейшей ошибки? В этом курсе — общий алгоритм действий при выявлении допущенных ранее ошибок.
Вы научитесь:
- четко знать, нужно ли вообще исправлять ошибку;
- понимать, на какие налоги может влиять (или влияет) исправление ошибки;
- разбираться, всегда ли возникает необходимость в подаче уточненной декларацию по тому, или иному налогу;
- составлять нужные проводки при исправлении ошибок;
- корректировать отчетность.
Спикер — Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.
Запишитесь сейчас.