Как исправлять ошибки бухгалтеров с минимальными рисками. Смотрите авторский курс

Бухгалтер тоже допускает ошибки. Причин много, не все они зависят от его действий. Однако главное — не пропустить эту ошибку, а вовремя ее исправить, чтобы минимизировать последствия.

Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать авторский курс «Ошибки бухгалтеров: как исправлять в разных ситуациях».

Почему бухгалтеры иногда совершают ошибки? Вот причины:

Наше, мягко скажем, не совсем логичное гражданское, а тем более налоговое законодательство .

. Выходящие чуть ли не каждый день разъяснения Минфина и ФНС , из которых опубликованные в среду содержат выводы, противоположные тем, что вышли в понедельник, а пятничные вообще аннулируют все предыдущие.

, из которых опубликованные в среду содержат выводы, тем, что вышли в понедельник, а пятничные вообще аннулируют все предыдущие. Не всегда адекватные юристы , иногда просто желающие свою образованность показать и сочиняющие заумные договоры, которые на практике просто не могут быть исполнены.

, иногда просто желающие свою образованность показать и сочиняющие заумные договоры, которые на практике просто не могут быть исполнены. Плюс устоявшаяся политика руководства организаций: «Главбух, мы приняли решение, а ты сделай так, чтобы оно было законным».

Ну как в таких условиях не допустить ни малейшей ошибки? В этом курсе — общий алгоритм действий при выявлении допущенных ранее ошибок.

Вы научитесь:

четко знать, нужно ли вообще исправлять ошибку;

понимать, на какие налоги может влиять (или влияет) исправление ошибки;

разбираться, всегда ли возникает необходимость в подаче уточненной декларацию по тому, или иному налогу;

составлять нужные проводки при исправлении ошибок;

корректировать отчетность.

Спикер — Сергей Верещагин, эксперт по бухгалтерскому учету и налогообложению. Тридцать с лишним лет опыта работы в бухгалтерии, десятки написанных книг по бухучету, 500 публикаций в журналах и опыт выступления на семинарах.

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