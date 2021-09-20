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Вернуть деньги за товар, оплаченный наличкой, можно и по безналу

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Рубрика Кассовые операции
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Способ возврата денег за товар зависит от способа оплаты. Если по безналу — то возвращает безналом. А если наличкой — то можно налом или безналом.

Вопрос был задан в «Клерк.Консультациях»:

«Получили предоплату за товар наличными в кассу ООО, с пробитием чека (в ОФД расчет наличными). Покупатель товар забирать отказался, просит возврат полной суммы на свой расчетный счет».

Ответил эксперт Надежда Камышева:

«Если оплата была наличными, то возврат можно сделать как наличными, так и на банковский счет.

Просто ни в одном нормативном акте нет запрета на это.

Есть только запрет на возврат наличными денег из кассы, уплаченных безналичным путем. Он содержится в пункте 1 Указании ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У „О правилах наличных расчетов“. Никаких других правил по этому поводу нет».

Автор вопроса уточнил:

«Обслуживающая ККМ организация и сотрудники ИФНС говорят, что если пришли наличные, то и возврат должен быть наличными, а клиент — против».

На что эксперт доуточнил:

«Есть мнение А.А.Батарина от 2018 года, высказанное в консультации СПС „КонсультантПлюс“. Он — начальник организационно-методологического отдела Управления оперативного контроля ФНС.

Если некие сотрудники ФНС делают какие-то категоричные утверждения, они должны их подкреплять ссылками на нормативный акт. В рассматриваемом случае они сделать это не смогут — нет такого акта».

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