ИП на ОСНО должен пересчитать валютные расходы в рубли

Расходы на товары у ИП на ОСНО включаются в состав профессионального налогового вычета по НДФЛ. Если они выражены в иностранной валюте, их надо перевести в рубли и уже рублевые расходы отразить в 3-НДФЛ.

На какую дату производится такой пересчет, Минфин разъяснил в письме № 03-04-05/69469 от 27.08.2021.

В документе сообщается, что расходы, принимаемые к профвычету, пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ на дату несения расходов по оплате товаров.

Основание — пункт 5 статьи 210 НК. Он предусматривает, что доходы или расходы, принимаемые к вычет), выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ, установленному на дату фактического получения указанных доходов или на дату фактического осуществления расходов.