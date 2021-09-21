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Утвердили бланки для получения социальных и имущественных вычетов через работодателя

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Рубрика Социальный вычет
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При подтверждении права на получение социальных и имущественных налоговых вычетов по НДФЛ надо будет заполнять новые бланки.

Опубликован приказ ФНС от 17.08.2021 № ЕД-7-11/755@. Документ зарегистрирован в Минюсте 17 сентября.

Речь идет о следующих вычетах, которые можно получить в течение года у работодателя:

  • социальный вычет на обучение;
  • социальный вычет на лечение;
  • социальный вычет на добровольное страхование жизни;
  • социальный вычет на фитнес;
  • имущественный вычет на покупку жилья;
  • имущественный вычет на проценты по ипотеке.
Утвердили бланки заявления налогоплательщика, уведомления налогового органа о подтверждении права, а также порядок их заполнения и электронный формат.

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Так, в частности, форма заявления на социальный вычет состоит из двух листов:

  • титульный (в нем информация о налогоплательщике);
  • раздел 1 (в нем информация о размере вычета).
В разделе 1, в том числе, указывается наименование работодателя (налогового агента), у которого планируется получать вычеты.

Вот так выглядит уведомление о праве на имущественный вычет, которое налоговики будут высылать налоговым агентам:

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Новые бланки будут применяться с 2022 года.

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