Утвердили бланки для получения социальных и имущественных вычетов через работодателя

При подтверждении права на получение социальных и имущественных налоговых вычетов по НДФЛ надо будет заполнять новые бланки.

Опубликован приказ ФНС от 17.08.2021 № ЕД-7-11/755@. Документ зарегистрирован в Минюсте 17 сентября.

Речь идет о следующих вычетах, которые можно получить в течение года у работодателя: социальный вычет на обучение;

социальный вычет на лечение;

социальный вычет на добровольное страхование жизни;

социальный вычет на фитнес;

имущественный вычет на покупку жилья;

имущественный вычет на проценты по ипотеке.

Утвердили бланки заявления налогоплательщика, уведомления налогового органа о подтверждении права, а также порядок их заполнения и электронный формат.

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Так, в частности, форма заявления на социальный вычет состоит из двух листов:

титульный (в нем информация о налогоплательщике);

(в нем информация о налогоплательщике); раздел 1 (в нем информация о размере вычета).

В разделе 1, в том числе, указывается(налогового агента), у которого планируется получать вычеты.

Вот так выглядит уведомление о праве на имущественный вычет, которое налоговики будут высылать налоговым агентам:

Новые бланки будут применяться с 2022 года.