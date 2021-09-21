Утвердили бланки для получения социальных и имущественных вычетов через работодателя

При подтверждении права на получение социальных и имущественных налоговых вычетов по НДФЛ надо будет заполнять новые бланки.
Опубликован приказ ФНС от 17.08.2021 № ЕД-7-11/755@. Документ зарегистрирован в Минюсте 17 сентября.
Речь идет о следующих вычетах, которые можно получить в течение года у работодателя:Утвердили бланки заявления налогоплательщика, уведомления налогового органа о подтверждении права, а также порядок их заполнения и электронный формат.
- социальный вычет на обучение;
- социальный вычет на лечение;
- социальный вычет на добровольное страхование жизни;
- социальный вычет на фитнес;
- имущественный вычет на покупку жилья;
- имущественный вычет на проценты по ипотеке.
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- титульный (в нем информация о налогоплательщике);
- раздел 1 (в нем информация о размере вычета).
Вот так выглядит уведомление о праве на имущественный вычет, которое налоговики будут высылать налоговым агентам:
Новые бланки будут применяться с 2022 года.