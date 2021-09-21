Муж с женой должны раз и навсегда разделить между собой имущественный вычет. Перераспределять нельзя

При покупке квартиры в совместную собственность супругов имущественный вычет может получить каждый из них. Размер вычета — до 2 миллионов руб. Каждому!

Между тем, муж с женой могут по своему усмотрению распределить расходы на покупку жилья для целей получения вычета. Главное, чтобы у каждого вычет был не более 2 млн. В ИФНС об этом подается заявление.

Например, квартиру купили за 3 миллиона. Супруги решили, что муж заявит вычет на 2 млн. рублей, а жена — на 1 млн. Часть вычета в такой пропорции они получили, у каждого образовался остаток вычета. Но в следующем году ситуация поменялась, доходы жены выросли, а муж уволился и стал ИП.

Супруги хотели бы перераспределить вычет по-другому. Но не тут-то было...

На переправе коней не меняют, считают фискалы.

Минфин выпустил письмо № 03-04-05/69466 от 27.08.2021, в котором пояснил, что однажды сделанный выбор поменять нельзя.

После того, как людям предоставили имущественный налоговый вычет, его нельзя перераспределить или перенести остаток на последующие налоговые периоды.