Муж с женой должны раз и навсегда разделить между собой имущественный вычет. Перераспределять нельзя

При покупке квартиры в совместную собственность супругов имущественный вычет может получить каждый из них. Размер вычета — до 2 миллионов руб. Каждому!
Между тем, муж с женой могут по своему усмотрению распределить расходы на покупку жилья для целей получения вычета. Главное, чтобы у каждого вычет был не более 2 млн. В ИФНС об этом подается заявление.
Супруги хотели бы перераспределить вычет по-другому. Но не тут-то было...
На переправе коней не меняют, считают фискалы.
Минфин выпустил письмо № 03-04-05/69466 от 27.08.2021, в котором пояснил, что однажды сделанный выбор поменять нельзя.
После того, как людям предоставили имущественный налоговый вычет, его нельзя перераспределить или перенести остаток на последующие налоговые периоды.
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Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.
Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.
При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.