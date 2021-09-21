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Муж с женой должны раз и навсегда разделить между собой имущественный вычет. Перераспределять нельзя

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Рубрика Имущественный вычет
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При покупке квартиры в совместную собственность супругов имущественный вычет может получить каждый из них. Размер вычета — до 2 миллионов руб. Каждому!

Между тем, муж с женой могут по своему усмотрению распределить расходы на покупку жилья для целей получения вычета. Главное, чтобы у каждого вычет был не более 2 млн. В ИФНС об этом подается заявление.

Например, квартиру купили за 3 миллиона. Супруги решили, что муж заявит вычет на 2 млн. рублей, а жена — на 1 млн. Часть вычета в такой пропорции они получили, у каждого образовался остаток вычета. Но в следующем году ситуация поменялась, доходы жены выросли, а муж уволился и стал ИП.

Супруги хотели бы перераспределить вычет по-другому. Но не тут-то было...

На переправе коней не меняют, считают фискалы.

Минфин выпустил письмо № 03-04-05/69466 от 27.08.2021, в котором пояснил, что однажды сделанный выбор поменять нельзя.

После того, как людям предоставили имущественный налоговый вычет,  его нельзя перераспределить или перенести остаток на последующие налоговые периоды.

Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.

 Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.

 

При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.

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