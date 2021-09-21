Самое важное, что нужно знать про УСН. Смотрите спецкурс для бухгалтеров

УСН — одна из самых популярных систем у бизнеса. Так ли просто ее использовать? Да, в ее названии есть слово «упрощенная», но и здесь есть ряд важных моментов.
Центр обучения «Клерка» предлагает прослушать авторский курс «Упрощенная система налогообложения: все новое, что нужно знать бухгалтеру и ИП».
Вы научитесь:
- разбираться в видах УСН;
- действовать в новый переходный период при потере права на упрощенку;
- заполнять отчетность;
- выбирать для себя наиболее подходящий вариант;
- вести налоговый учет по УСН по всем правилам;
- обходить все подводные камни спецрежима.
В «Клерк.Премиум» курс доступен бесплатно.
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