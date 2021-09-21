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❗️❗️❗️ Налоговики смогут продлить срок проверки до 12 месяцев по новому основанию

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Рубрика Налоговые проверки
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С 20 сентября налоговики смогут продлить срок проверки до 12 месяцев из-за неполучения сведений от третьих лиц по сделке.

Июньский приказ ФНС был зарегистрирован 9 сентября.

Учебный центр «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговые проверки 2021-2022: тренды, о которых надо знать». Он пройдет 23 сентября в 11:00 по Мск.

Напоминаем, до вчерашнего числа было всего три пункта, когда налоговики могли продлить срок проверки до 12 месяцев:

  1. Проверяют организацию-крупнейшего налогоплательщика;
  2. Форс-мажорные обстоятельства (наводнение, эпидемия, пожар и т. п.);
  3. Налогоплательщик в установленный пунктом 6 статьи 105.17 НК срок не предоставил документы, необходимые для проведения проверки.

С 20.09.2021 появилось новое основание для продления — если налоговики не получили документы (информацию) по проверяемой сделке от третьих лиц.

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