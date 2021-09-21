❗️❗️❗️ Налоговики смогут продлить срок проверки до 12 месяцев по новому основанию

С 20 сентября налоговики смогут продлить срок проверки до 12 месяцев из-за неполучения сведений от третьих лиц по сделке.
Июньский приказ ФНС был зарегистрирован 9 сентября.
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Напоминаем, до вчерашнего числа было всего три пункта, когда налоговики могли продлить срок проверки до 12 месяцев:
- Проверяют организацию-крупнейшего налогоплательщика;
- Форс-мажорные обстоятельства (наводнение, эпидемия, пожар и т. п.);
- Налогоплательщик в установленный пунктом 6 статьи 105.17 НК срок не предоставил документы, необходимые для проведения проверки.
С 20.09.2021 появилось новое основание для продления — если налоговики не получили документы (информацию) по проверяемой сделке от третьих лиц.