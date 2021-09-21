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Ваши зарплаты в конвертах найдут: Минтруд выпускает новый план по легализации занятости

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Рубрика Трудовые отношения
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Минтруд представил проект плана мероприятий по выявлению теневой занятости и ее легализации.

Документ разработан в рамках поручения президента.

Об этом шла речь на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.

По итогам заседания Минтруду поручили доработать план мероприятий и обеспечить его согласование с полномочными представителями президента в федеральных округах, заинтересованными ведомствами, государственными внебюджетными фондами и организациями.

Минтруд также внесет этот документ в правительство для последующего рассмотрения на заседании рабочей группы.

По материалам «РИА Новости».

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