Ваши зарплаты в конвертах найдут: Минтруд выпускает новый план по легализации занятости

Минтруд представил проект плана мероприятий по выявлению теневой занятости и ее легализации.
Документ разработан в рамках поручения президента.
Об этом шла речь на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова.
По итогам заседания Минтруду поручили доработать план мероприятий и обеспечить его согласование с полномочными представителями президента в федеральных округах, заинтересованными ведомствами, государственными внебюджетными фондами и организациями.
Минтруд также внесет этот документ в правительство для последующего рассмотрения на заседании рабочей группы.
По материалам «РИА Новости».