👉 Как директору и главбуху защититься от субсидиарки. Бесплатный вебинар

Для наполнения бюджета налоговики ищут, к чему придраться, не только в «денежных» компаниях. Они пытаются притянуть еще и их владельцев, руководство и главбухов к субсидиарке. Очень важно эти риски вовремя предусмотреть.
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговая против бизнеса: субсидиарная ответственность». Он пройдет 24 сентября, начало в 14:00 по Мск.
На вебинаре разберем:
- основные приемы налоговой;
- как готовиться к «противостоянию»;
- рекомендации по минимизации рисков привлечения к субсидиарной ответственности.
Спикер — Кирилл Степанов, старший партнер в юридической компании «Каминский, Степанов и партнеры».
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