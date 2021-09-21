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👉 Как директору и главбуху защититься от субсидиарки. Бесплатный вебинар

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Для наполнения бюджета налоговики ищут, к чему придраться, не только в «денежных» компаниях. Они пытаются притянуть еще и их владельцев, руководство и главбухов к субсидиарке. Очень важно эти риски вовремя предусмотреть.

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Налоговая против бизнеса: субсидиарная ответственность». Он пройдет 24 сентября, начало в 14:00 по Мск.

На вебинаре разберем:

  • основные приемы налоговой;
  • как готовиться к «противостоянию»;
  • рекомендации по минимизации рисков привлечения к субсидиарной ответственности.

Спикер — Кирилл Степанов, старший партнер в юридической компании «Каминский, Степанов и партнеры».

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