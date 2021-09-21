Чья-то кляуза – не повод для налоговой проверки

Компания направила в ИФНС письмо о необходимости провести проверку у ООО-контрагента, но налоговики не вняли просьбе. Почему — объяснили в письме ФНС.

Основанием для рассмотрения вопроса о целесообразности проведения налоговой проверки являются результаты проведения мероприятий налогового контроля.

В ходе таких мероприятий налоговики устанавливают риски налоговых нарушений, которые перечислены в «Концепции системы планирования выездных налоговых проверок».

Заявление третьего лица о возможных налоговых нарушениях, а также наличие неурегулированного спора в деле о банкротстве не относятся к налоговым рискам. Все это — не повод для проведения выездной налоговой проверки.

ФНС сообщила, что проводит мероприятия налогового контроля в фирме, на которую поступила жалоба. Но они пока не завершены и какого-то специального срока для таких действий в НК нет.

И вообще, налоговики сами решают, проверять компанию или нет. Без участия третьих лиц. Если в ходе контроля налоговики «накопают» какую-то информацию, делиться ей с третьими лицами они не будут, потому что это — налоговая тайна.

Разъяснения — в письме ФНС № СД-4-2/12900@ от 10.09.2021.