За нарушения по маркировке появится новый штраф в 100 тыс. рублей

С 1 декабря за публикацию недостоверных сведений в системе «Честный знак» оштрафуют на сумму до 100 тыс. руб. Если сведения вообще не предоставить — тоже.

Изменения внесены в КоАП и начнут действовать с 1 декабря 2021 года.

За нарушения в сфере представлении информации о маркированных товарах будут привлекать к ответственности по ст. 15.12.1 КоАП: предупреждение или штраф от 1 тыс. до 10 тыс. рублей — должностных лиц;

— должностных лиц; от 50 тыс. до 100 тыс. рублей — компании.

Штраф будет назначаться за непредставлении сведений, в том числе и за несвоевременное представление информации, или за представлении недостоверной информации о маркированных товарах в системе «Честный знак».