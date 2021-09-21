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Как бухгалтеру не стать соучастником преступления? Смотрите запись вебинара

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Рубрика Обучение для бухгалтеров
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Бухгалтер легко может стать соучастником в налоговом преступлении. Как ему защититься от преследования? И как снизить до минимума риски привлечения к уголовке?

Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Бухгалтеры и налоговые преступления. Как себя защитить». По специальной цене 799 руб.

Что обсуждали на вебинаре:

  1. Новое в подходе Верховного Суда в постановлении Пленума N48.
  2. При каких условиях бухгалтер становится соучастником.
  3. Что сделать, чтобы доказать непричастность.

Спикер — Денис Саушкин, адвокат, управляющий партнер АБ «ЗКС».

В «Клерк.Премиум» вебинар доступен бесплатно.

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