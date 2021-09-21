Как бухгалтеру не стать соучастником преступления? Смотрите запись вебинара

Бухгалтер легко может стать соучастником в налоговом преступлении. Как ему защититься от преследования? И как снизить до минимума риски привлечения к уголовке?
Центр обучения «Клерка» предлагает посмотреть запись вебинара «Бухгалтеры и налоговые преступления. Как себя защитить». По специальной цене 799 руб.
Что обсуждали на вебинаре:
- Новое в подходе Верховного Суда в постановлении Пленума N48.
- При каких условиях бухгалтер становится соучастником.
- Что сделать, чтобы доказать непричастность.
Спикер — Денис Саушкин, адвокат, управляющий партнер АБ «ЗКС».
В «Клерк.Премиум» вебинар доступен бесплатно.
Запишитесь сейчас.