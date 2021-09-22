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Выиграл в лотерею — заплати НДФЛ. Даже если ИП

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Рубрика Детские пособия
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Вот удача! Женщина-ИП выиграла в лотерею 400 тыс. рублей. Какой налог придется уплатить и как это повлияет на детское пособие, которое получает молодая мама?

С таким вопросом к коллегам обратилась участница нашего форума.

Участники обсуждения пояснили, что независимо от режима налогообложения предпринимательница должна уплатить с выигрыша НДФЛ 13 %, так как это доход простого физлица, не связанный с предпринимательской деятельностью.

Что касается детского пособия, которое положено только малоимущим, то такой вид дохода не фигурирует в перечне учитываемых.

Так, правила выплаты на детей до 3 лет регулируются Федеральным законом № 418-ФЗ от 24.04.2020. В статье 4 этого закона перечислены виды дохода, которые учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи для определения права на пособие. Выигрыша в лотерею там нет.

Когда речь идет о пособиях на детей с 3 до 7 лет, используют правила, утвержденные постановлением Правительства № 384 от 31.03.2020. В этом документе список учитываемых доходов шире. Но доход от лотереи там также не значится.

А вы когда-нибудь выигрывали в лотерею?

Обсуждение происходит в теме форума «Выигрыш в лотерею ИП налогообложение».

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