Власти будут поддерживать молодежь при трудоустройстве

Новая программа снижения молодежной безработицы будет включать в себя раннюю профориентацию и возможность наставничества выпускникам ВУЗов.

Об этом рассказал министр труда Антон Котяков:

«Особый акцент мы делаем на снижении безработицы среди молодежи. Президент об этом уже говорил на Питерском экономическом форуме. Мы сейчас подготовили проект такой программы совместно с министерствами просвещения, науки и образования, Росмолодежью, АСИ, коллегами из ВНИИ труда, Роструда. Вопросы профилизации и профессионального самоопределения молодежи надо сдвигать на более ранние периоды, в старшие классы школы», — рассказал Котяков.

Таким образом, молодежь будет знать, кем они хотят работать. Будут выбирать будущую профессию осознано и стараться сразу после окончания ВУЗа устроиться на работу.

Но и в этом власти хотят поддержать молодежь:

«И если работодатель не участвует в обучении, то, когда молодой специалист приходит на предприятие, ему нужен наставник, период адаптации к корпоративной культуре. Все эти затраты ложатся на работодателя. Поэтому, чтобы повысить востребованность выпускников, нужна поддержка „первой работы“», — сказал Котяков.

По словам министра труда, работодатели могут помогать подготавливать будущих выпускников на стадии обучения. То есть принимать их на учебную практику.

Материал по «Известиям».