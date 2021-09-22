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В Москве зафиксировали рост заболевших COVID-19

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Рубрика Общество. Люди. События
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Рост числа заболевших в Москве составил 24% по сравнению с прошлой неделей. И на 15% выросло число госпитализаций. Причиной назвали сезонные заболевания ОРВИ и массовое возвращение людей с дач и отпусков.

Об этом сообщила заммэра Анастасия Ракова.

«На протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве. По отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%. Причины этого понятны не только эпидемиологам, но и с бытовой точки зрения», — сказала она.

Причиной она назвала рост сезонной заболеваемости ОРВИ и тот факт, что люди вернулись из отпусков и с дач.

Цитата по «ТАСС».

8 сентября на «Клерке» писали, что новых ограничений в Москве вводить не будут, обещал Собянин. Поскольку, по его словам, город готов к любой ситуации.

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