Долги по кредитам никому не спишут, сказала глава ЦБ

Снизить уровень закредитованности прощением долга не получится. Как и не решит эту проблему выдача Центробанком ссуды банкам на понижение ставок по проблемным кредитам или ограничение размеров по кредитам.

Такие выводы высказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ранее выдвинутые предложения сенаторов.

«Мы считаем, что эта проблема [закредитованности] серьезная. В тех предложениях, которые есть, есть несколько аспектов. Здесь есть соображения социальной справедливости.

Понимаете, если мы спишем по сути дела кредиты тем, кто не заплатил, те, кто обслуживал эти кредиты и платил эти процентные ставки, они окажутся в несправедливой ситуации, мне кажется. Это нужно делать аккуратно», — сказала Набиуллина.

Выдавать ссуды банкам для снижения ставок по проблемным кредитам с дальнейшим перезаключение кредита со ставкой до 3% или меньше — тоже не выход из ситуации. Так как если ЦБ выпустит крупную сумму в обращение, то это может повысить ставки по кредитам или увеличить инфляцию.

Но и ограничивать максимальный размер кредитов тоже нельзя:

«Не давать кредиты людям больше одной третьей дохода — здесь лучше действовать через банки — мы действуем через банки, мы их дестимулируем, — чем лишать людей права получать кредит. Мы тоже получим вот этот социальный аспект [несправедливость в отношении отдельных людей]», — сказала глава ЦБ.