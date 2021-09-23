Пенсионеры могут проверить, правильно ли ПФР учел их стаж. Инструкция

Как проверить, весь ли стаж зачтен для пенсии? Таким вопросом иногда задаются те, кто уже вышел на заслуженный отдых.

Выяснить это можно за пару минут, заказав через Личный кабинет на сайте ПФР справку «О назначенных пенсиях и социальных выплатах».

О том, как это сделать, рассказали в ПФР.

Мы прошли этот несложный квест, чтобы на конкретном примере показать вам, как выглядит эта справка.

На первом листе справки указаны сведения о виде назначенной пенсии на дату формирования справки, размер пенсии без фиксированной выплаты, также указана сумма, полагающаяся в связи с валоризацией пенсионных прав, сведения об установленной фиксированной выплате, ее размер и размер с учетом повышения. Здесь же указан суммарный размер страховой пенсии и фиксированной выплаты с учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии.

Далее в справке можно видеть подробные сведения, на основании которых ПФР назначил страховую пенсию: периоды работы и иной деятельности, вид стажа и территориальные условия труда (например, Крайний Север).

Проверив их, можно убедиться, что все периоды вашей работы учтены в пенсионном деле. В справке можно найти не только периоды работы, но и учебы, службы в армии, периоды получения пособия по безработице и многие другие. У каждого пенсионера они будут свои.

Наконец, в справке указан общий стаж — продолжительность всех периодов работы и иной деятельности.

Если в своей справке вы не нашли какой-то период работы или иной деятельности, вы можете обратиться с заявлением в ПФР о зачете таких периодов, предоставив подтверждающие документы.