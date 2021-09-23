Юристов беспокоят кавычки в названии фирмы

Такой знак препинания как кавычки вот уже год не дает покоя участнику нашего форума. На днях он уже второй раз инициировал обсуждение на эту тему.

Дело в том, что кавычки бывают разные – французские и немецкие, «елочки» и "лапки".

И так исторически сложилось, что наименование компании в уставе и на печати – с разными кавычками.

В ЕГРЮЛ и Уставе написание названии ООО с разными кавычками. В ЕГРЮЛ - ООО “ВЕСНА”

В Уставе - ООО «Весна»

На печати - ООО ‘’Весна’’, вообще какой-то странный шрифт. Насколько это критично? Нужно переделывать печать?!

Данной печатью уже проштамповано много документов и договоров. – спрашивает наш читатель

Казалось бы, ну разные, и что? Ведь суть от этого не меняется. Не кавычки являются идентификатором юридических лиц.

Но юристы указали на ошибку. По их мнению, надо ориентироваться на то название фирмы (учитывая вид кавычек), которое указано в учредительных документах.

Наш читатель обеспокоен. А вдруг все документы, проштампованные печатью с неправильными кавычками, признают недействительными?

Участники обсуждения успокоили автора темы: «От вида шрифта кавычки не перестают быть кавычками». Кроме того, буква «А» остается буквой «А» несмотря на то, в каком она регистре и каким шрифтом напечатана.

А вы обращаете внимание на вид кавычек в названии вашей фирмы?

Обсуждение происходит в теме форума «Разные написание названия в Уставе и на печати».