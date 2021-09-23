Как учитывать доход и пробивать чеки ККТ при продаже абонементов в фитнес-клуб

На один абонемент фитнес-клубу придется выбивать несколько чеков с признаками «Предоплата» и «Полный расчет».

Такое разъяснение содержится в письме ФНС № АБ-4-20/13041@ от 14.09.2021.

В документе также затронут вопрос признания такой продажи в составе доходов при ОСНО. Здесь все зависит от выбранного метода — кассовый или начисления.

При кассовом методе доход учитывается сразу при продаже клубной карты. При методе начисления — доход надо делить с учетом принципа равномерности.

Что касается чеков ККТ, то в момент реализации абонемента надо пробить чек со значением реквизита с признаком «ПРЕДОПЛАТА 100%».

Порядок оформления кассового чека при зачете предоплаты зависит от характера реализуемого абонемента — на количество посещений или же на определенный период времени.

Если абонементзачет предоплаты (признак «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ») для целей ККТ осуществляется по мере признания выручки в бухучете вне зависимости от частоты использования абонемента покупателем, например,

Если абонемент на количество посещений, то необходимо формировать кассовый чек с признаком «ПОЛНЫЙ РАСЧЕТ» при каждом посещении на сумму, соответствующую части предоплаты.

Если срок действия абонемента истек, и покупатель истратил не все посещения, но по договору деньги за них возврату не подлежат, то кассовый чек на зачет всей соответствующей этим посещениям суммы предоплаты нужно оформить в последний день действия абонемента.

Если в абонементе зафиксированы даты посещения, и деньги покупателю в случае пропуска не возвращаются, то кассовый чек на зачет аванса надо формировать на каждую такую дату, вне зависимости от того, воспользовался покупатель абонементом или нет.