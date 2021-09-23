Рассрочку хотят учитывать как долговую нагрузку при выдаче кредита

В бюро кредитных историй нужно вносить данные о покупках в рассрочку, считает глава ЦБ. Поскольку это долговая нагрузка, а банк ее не видит, когда принимает решение о выдаче кредита.

«На мой взгляд, нужно подумать, чтобы данные [о рассрочке] передавать в бюро кредитных историй. Почему? Потому что покупка дорогого товара в рассрочку — это долговая нагрузка на людей. Когда банк дает кредит, он видит только закредитованность в других банках, а то, что человеку нужно большую часть дохода тратить на то, чтобы платить деньги по рассрочке, он этого не видит, и мы не видим эту закредитованность», — отметила она.

Набиуллина подчеркнула, что не предлагает полное регулирование рассрочки.

«Но должно быть, на наш взгляд, раскрытие информации людям, как и по кредитам, чтобы они понимали, какую нагрузку в рамках рассрочки они имеют и какую цену они платят в конечном счете», — сообщила глава ЦБ, напомнив, что такие виды займов сейчас не регулируются.

Цитаты по «ТАСС».

Глава регулятора также недавно сказала, что прощать долги неплательщикам по кредитам будет несправедливо по отношению к тем, кто долги исправно платит. А значит, списывать их не будут.