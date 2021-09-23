Магазины оштрафуют на 100 тыс. рублей, если воздух не обеззаражен и перчаток нет

Сеть магазинов оштрафовали на 100 тыс. рублей за отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха и перчаток у продавцов.

В Пермском крае суд вынес постановление о привлечении к ответственности компанию за несоблюдение антиковидных мер, сообщает «Коммерсантъ».

В трех магазинах в Перми не проводилось обеззараживание воздуха и персонал не носил перчатки. Роспотребнадзор выписал протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Суд встал на сторону ведомства и оштрафовал компанию по ч. 2 ст. 6.3 КоАП на 100 тыс. рублей.

Напоминаем, по этому основанию штрафуют за нарушение правил или невыполнение предписаний в период ЧС или плохой эпидобстановки.

Штраф:

от 15 тыс. до 40 тыс. рублей — для людей;

рублей — для людей; от 50 тыс. до 150 тыс. рублей — для должностных лиц;

рублей — для должностных лиц; от 50 тыс. до 150 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток — для ИП;

рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток — для ИП; от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток — на юрлиц.