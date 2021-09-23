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Магазины оштрафуют на 100 тыс. рублей, если воздух не обеззаражен и перчаток нет

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Рубрика Проверки
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Сеть магазинов оштрафовали на 100 тыс. рублей за отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха и перчаток у продавцов.

В Пермском крае суд вынес постановление о привлечении к ответственности компанию за несоблюдение антиковидных мер, сообщает «Коммерсантъ».

В трех магазинах в Перми не проводилось обеззараживание воздуха и персонал не носил перчатки. Роспотребнадзор выписал протокол о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Суд встал на сторону ведомства и оштрафовал компанию по ч. 2 ст. 6.3 КоАП на 100 тыс. рублей.

Напоминаем, по этому основанию штрафуют за нарушение правил или невыполнение предписаний в период ЧС или плохой эпидобстановки.

Штраф:

  • от 15 тыс. до 40 тыс. рублей — для людей;
  • от 50 тыс. до 150 тыс. рублей — для должностных лиц;
  • от 50 тыс. до 150 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток — для ИП;
  • от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток — на юрлиц.

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