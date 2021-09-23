👵 Никакого повышения пенсий с 1 октября не будет, сказал ПФР

В последнее время в интернете распространилась информация о внеплановом повышении пенсий с 1 октября. Что характерно, причины повышения озвучены вполне реальные, но в целом информация — фейк.

ПФР уточнил, что повышение пенсии в связи с такими событиями, как достижение 80-летнего возраста, приобретение стажа на Севере или увольнение с работы, не привязано к фиксированным датам (к 1 октября), а устанавливается пенсионерам при наступлении перечисленных обстоятельств.

Повышение выплат, когда пенсионеру исполняется 80 лет, происходит со дня достижения этого возраста. Самому пенсионеру при этом не надо ничего делать для получения надбавки — ПФР автоматически устанавливает ее.

Аналогично нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере. В таком случае надо подать заявление в ПФР, после чего выплаты будут пересчитаны с нового месяца.

Напомним, что те, кто полностью выработал северный стаж, имеют право досрочно уйти на пенсию на 5 лет раньше и получать повышенные выплаты независимо от места проживания. Минимально необходимый северный стаж для досрочного назначения пенсии составляет 15 лет на Крайнем Севере и 20 лет в приравненных местностях. Требования по страховому стажу при этом составляют 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Если северный стаж выработан не полностью, возраст назначения пенсии снижается за каждый отработанный год в северном регионе.

Повышенную пенсию также получают те, кто живет на Севере. Пенсия увеличивается на районный коэффициент конкретного региона.

Наряду с этим в течение года есть перерасчеты, которые ежегодно осуществляются в одни и те же даты: