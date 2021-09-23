Роста зарплат не будет: бизнес не может их поднять, пока нет прибыли

МРОТ в следующем году поднимут, и Мишустин обещал рост зарплат почти трем миллионам россиян в связи с этим. Но похоже, никакого роста не будет, потому что бизнес не знает, как поднять прибыль.
Количество банкротств неуклонно растет: за первое полугодие 2021 года их на 20% больше, чем в аналогичный период прошлого года. И это, конечно, не предел.
Чтобы оставить бизнес на плаву, компаниям приходится:
- переводить сотрудников на удаленку;
- прикладывать больше усилий к продажам;
- оптимизировать другие отделы, не связанные с ними.
Остается вопрос в контроле над всем перечисленным. Помочь может хорошая CRM: она сэкономит затраты на дополнительных сотрудников, поможет контролировать все, что связано с продажами и клиентской работой, а еще оптимизировать бизнес-процессы в компании.
Пример такой СRM-системы —ELMA365. Она интегрируется с мессенджерами — например, Whats App — и телефонией, в ней есть быстрый внутренний и внешний ЭДО (не нужно акты и счета распечатывать и бегать подписывать и печати ставить). Автоматизируется процесс учета клиентов и контроля за исполнением договоров. Можно четко выстроить систему коммуникаций внутри компании, что особенно важно с удаленщиками.
Самый важный момент, который поможет развивать бизнес — это возможность видеть аналитику за нужные периоды и разрабатывать на ее основе стратегию для развития.
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