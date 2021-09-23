Налоговики начали рассылать уведомления об уплате налогов. А вам уже пришло?

Налоговые уведомления направляются или по почте, или приходят в личном кабинете налогоплательщиков. Налоговики уже начали рассылать их.

Если не пришло, не переживайте, крайний срок — до 1 декабря.

Об этом сообщила ФНС в своем телеграм-канале.

Сотрудникам редакции «Клерка» такие уведомления начали приходить на электронку вчера вечером.

Причем письмо — с восклицательным знаком.

При переходе по ссылке открывается ЛК налогоплательщика.

На главной странице высвечивается информация по сумме налога и срок оплаты.

При переходе на детальную информацию можно скачать само уведомление для оплаты налога.

Друзья, а вам пришло уведомление на уплату имущественных налогов по электронке?