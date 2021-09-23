Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Налоговики начали рассылать уведомления об уплате налогов. А вам уже пришло?

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Налог на имущество физических лиц
Версия для печати

Налоговые уведомления направляются или по почте, или приходят в личном кабинете налогоплательщиков. Налоговики уже начали рассылать их.

Если не пришло, не переживайте, крайний срок — до 1 декабря.

Об этом сообщила ФНС в своем телеграм-канале.

Сотрудникам редакции «Клерка» такие уведомления начали приходить на электронку вчера вечером.

Причем письмо — с восклицательным знаком.

яч

При переходе по ссылке открывается ЛК налогоплательщика.

На главной странице высвечивается информация по сумме налога и срок оплаты.

яс

При переходе на детальную информацию можно скачать само уведомление для оплаты налога.

яс

Друзья, а вам пришло уведомление на уплату имущественных налогов по электронке?

Подборка полезных мероприятий

Разместить