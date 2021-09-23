📠 Компании будут штрафовать за платежи мимо кассы постоянно

Налоговики напомнили, что штраф за неприменение кассы не освобождает от ответственности. Штрафовать будут постоянно, за все нарушения.
По нарушению, по которому оштрафовали, также надо пробить чек.
Об этом напомнили налоговики в своем августовском письме.
«Основной целью работы налоговых органов в рамках проекта является обеление деятельности хозяйствующих субъектов на рынках,
Кроме этого ФНС напомнила, что даже если компанию оштрафовали за неприменение ККТ, чек по этим расчетам все равно надо пробить.
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Ранее на «Клерке» писали, что глава регионального УФНС сказала, что налоговики вроде как не хотят штрафовать за ККТ. Но им приходится это делать для обеления рынка — подробнее тут.