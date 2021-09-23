⚖️ Работодатель не сможет взыскать с водителя ущерб за машину после ДТП. Исключение — авто прописано в договоре о полной материальной ответственности

Если в договоре о полной материальной ответственности с водителем прописана ответственность только по перевозимым товарам, то возместить полностью расходы на ремонт машины не получится.

Нужна полная материальная ответственность — прописывайте в договоре и автомобиль.

Первый КСОЮ вынес такое определение в июне 2021 года.

Суть дела: водитель попал в ДТП. Товар не пострадал, а вот машина требует ремонта.

В договоре о полной материальной ответственности прописано, что водитель должен полностью погасить ущерб работодателю только за порчу перевозимого товара. Про автомобиль — не слова.

Работодатель обратился в суд с целью заставить водителя полностью компенсировать расходы на ремонт автомобиля.

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Первая инстанция встала на сторону работодателя. Но апелляция и кассация с таким решением не согласились.

Первый КСОЮ тоже принял сторону водителя.

Как отметили в суде, возмещение в этом случае регулируется нормами трудового законодательства, а не гражданского.

Так как в договоре о полной материальной ответственности был прописан только груз, отвечать по расходам на ремонт автомобиля работник не должен.