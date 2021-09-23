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Что делать с прибылью, решают компании. Но надо помнить про общество, сказал Мишустин

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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На совещании с представителями бизнеса о новых налогах Мишустин сказал, что распоряжение своей прибылью — право бизнеса. Но надо развивать экономику.

«Конечно, это ваше право — решать, как распоряжаться всеми заработанными средствами.

Но сейчас во всём мире главным показателем социальной ответственности считается то, сколько бизнес вкладывает в развитие и своего дела, и своей страны. Выверенных шагов и социально ориентированных действий ждёт от вас не только Правительство, а в первую очередь граждане нашей страны.

И здесь крайне важно подчеркнуть, что, несмотря на дискуссию по ряду вопросов, у нас с вами общие интересы. Это развитие экономики и повышение качества жизни людей. Надеюсь, с таким пониманием мы и дальше будем действовать сообща».

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