😰Ни сна, ни покоя: бухгалтер каждый день выбивает чеки ККТ на безнал

Бухгалтер компании по оказанию услуг физлицам, оказалась один на один с проблемой ежедневного формирования чеков ККТ по безналичным поступлениям.

Такой бедой поделилась участница нашего форума.

Дело в том, что многие клиенты-физлица оплачивают услуги через сервис «Сбербанк Онлайн». О таких оплатах бухгалтер узнает на следующий день, когда проверяет выписки по банку.

Согласно 54-ФЗ на следующий день после такой безналичной оплаты нужно выбить чек ККТ, что в компании и делают.

Из-за необходимости выбивать чеки, бухгалтер в обязательном порядке ежедневно мониторит движения по счету.

Проверить выписку, выбить чеки. И так каждый день. А когда ходить в отпуск, на больничный?

«Как быть если в ООО всего три человека, двое оказывают услуги, и третий бухгалтер, то бухгалтер не может даже в отпуск уйти, потому как чеки надо пробивать каждый день, на основании банковской выписки? А двое понятия не имеют что такое банк, что бы допускать к банку...» — спрашивает наша читательница

Участники обсуждения с грустью заметили, что никого не волнует, как бухгалтер будет выкручиваться из такой ситуации.

Кто-то берет с собой в отпуск ноутбук с 1С, подключенной онлайн-кассой и доступом к интернет-банку.

Кому-то удается временно делегировать эти почетные обязанности коллегам — например, менеджерам. Кто-то привлекает к банковско-кассовым вопросам директора.

А у вас в компании бухгалтер может хотя бы иногда не держать руку на пульсе и отлучиться в отпуск или, подхватив простуду, пить дома малиновый чай, завернувшись в теплый плед, без 1С и ККТ?

Обсуждение происходит в теме форума «Чек при оплате услуг со сбербанк-онлайн».