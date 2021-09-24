❗ Экспортеры будут электронно подтверждать НДС 0 %

Подтверждать ставку НДС 0 % при экспорте товаров будет проще. Бумажный контракт больше не надо будет предъявлять.

Минфин подготовил проект поправок в главу 21 НК. Документ опубликован на федеральном портале.

Расширят возможность представления необходимых сведений в электронной форме.

Не надо будет представлять документы, включая контракт, на бумажном носителе.

Вместо этого для экспортеров товаров будет установлена обязанность направлять в ИФНС реестры в электронной форме, которые будут включать как сведения из декларации, так и сведения из контракта.

Напомним, сдавать реестр можно и сейчас. Но такой реестр включает исключительно сведения из деклараций. Такой порядок морально устарел, отметили в Минфине. С развитием цифровых технологий он утратил свою эффективность.

Поэтому процесс подтверждения 0 % сделают более современным.

Кроме того, предлагается сделать единообразным момент определения налоговой базы по подтвержденному и неподтвержденному экспорту товаров.

Если документы не собраны в течение 180 дней, то моментом определения налоговой базы будет последнее число квартала, на который приходится 181-й календарный день.