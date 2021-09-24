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Подавать заявления о зачете и возврате налогов надо будет по новым формам

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Рубрика Налоги, взносы, пошлины
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Через месяц вступят в силу новые формы документов, которые применяются при зачете и возврате сумм излишне уплаченных налогов.

Опубликован приказ ФНС от 17.08.2021 № ЕД-7-8/757@.

Речь идет о следующих бланках:

  • заявление о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа);
  • заявление о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа);
  • решение о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа);
  • решение о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа).

В частности, из заявлений о зачете и возврате исключены графы «Налоговый (расчетный) период».

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