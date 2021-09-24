Подавать заявления о зачете и возврате налогов надо будет по новым формам

Через месяц вступят в силу новые формы документов, которые применяются при зачете и возврате сумм излишне уплаченных налогов.
Опубликован приказ ФНС от 17.08.2021 № ЕД-7-8/757@.
Речь идет о следующих бланках:
- заявление о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа);
- заявление о зачете суммы излишне уплаченного (подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа);
- решение о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа);
- решение о возврате суммы излишне уплаченного (взысканного, подлежащего возмещению) налога (сбора, страховых взносов, пеней, штрафа).
В частности, из заявлений о зачете и возврате исключены графы «Налоговый (расчетный) период».