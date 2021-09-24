От ИП требуют 2 млн долгов за другую компанию

Предприниматель обратился в прокуратуру на газовую компанию из-за того, что те не подключают его объект к газовой сети. Причина — долг почти 2 млн бывшей «дочки» компании, в которой он директор.

Тульский ИП заключил договор с местной газовой компанией по подключению автомойки к сети газораспределения. Однако газовики не спешат его подключать. Жалобы и письменные обращения ни к чему не привели, тогда он приехал к газовикам лично.

А вот тут самое интересное. Устно предпринимателю сообщили, что так как он является директором в компании, которая, в свою очередь была участником в другой компании — то он должен выплатить задолженность бывшей «дочки» перед газовиками. А там, на минуточку, 1 858 170 руб. 22 кoп.

После этого ИП обратился в прокуратуру с жалобой на газовую компанию. В жалобе он указал, что газовики пытаются за его счет решить свои финансовые проблемы.

А в итоге самостоятельно или через другоую компанию ИП подключить мойку к газовой сети не имеет права — газовая компания является субъектом естественной монополии.

По материалам «Тульских новостей».