💵 Выплаты чернобыльцам и пособие по беременности и родам неработающим студенткам будет перечислять ПФР

С 2022 года 17 госпособий, в том числе для неработающих женщин и жен военнослужащих, имеющих детей, можно будет получить без справок или даже в беззаявительном порядке через ПФР. В соцзащиту обращаться не надо будет.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Некоторые виды пособий будут получать не через соцзащиту и Роструд, а через ПФР.

К ним относятся: пособие по беременности и родам и по уходу за ребенком для неработающих студенток и жен военнослужащих;

и по уходу за ребенком для неработающих студенток и жен военнослужащих; единовременная выплата при передаче ребенка в семью;

при передаче ребенка в семью; компенсация страховой премии инвалидам по договору ОСАГО;

инвалидам по договору ОСАГО; выплаты чернобыльцам ;

; выплаты людям, подвергшимся репрессиям и впоследствии реабилитированным.

Сейчас такие выплаты оформляют в региональной соцзащите, но 2022 года их планируют передать в ведомство ПФР.

«Сегодня на уровне субъектов нет единого стандарта назначения мер поддержки. Упрощение предоставления выплат на региональном уровне потребовало бы существенной доработки информационных систем субъектов», — сказал замминистра труда и соцзащиты Алексей Скляр.

Документы и справки подавать не надо будет,в ведомства для получения нужной информации.

Причем заявления можно будет подавать как дистанционно через личный кабинет ПФР, так и при личном визите в региональный ПФР.

«На территории каждого субъекта федерации есть территориальные отделения Пенсионного фонда. Это позволит обеспечить как дистанционное, так и личное обращение за выплатой. Поэтому передача полномочий ПФР позволит не только обеспечить вывод услуги на Единый портал госуслуг (ЕПГУ), но и в дальнейшем оптимизировать процессы, обеспечить простое, без сбора справок, а в некоторых случаях и беззаявительное назначение таких мер поддержки», — рассказал Алексей Скляр.