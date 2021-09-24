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Перечислять деньги теперь можно платежным распоряжением

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Рубрика Первичка
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С 10 сентября 2021 года вступило в силу новое положение о денежных переводах.

Перевод денег можно делать следующими способами (документами):

  • платежными поручениями;
  • по аккредитиву;
  • инкассовыми поручениями;
  • чеками;
  • в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование);
  • в форме перевода электронных денежных средств.

В положении ЦБ № 762-П от 29.06.2021 содержится перечень расчетных (платежных) документов:

  • платежные поручения;
  • инкассовые поручения;
  • платежные требования;
  • платежные ордера;
  • банковские ордера;
  • платежные распоряжения.

Платежное распоряжение применяется при осуществлении безналичных расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование).

Оно введено в целях внедрения в национальную платежную систему международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022.

Платежное распоряжение станет обязательным с 2023 года.

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