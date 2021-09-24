Перечислять деньги теперь можно платежным распоряжением

С 10 сентября 2021 года вступило в силу новое положение о денежных переводах.
Перевод денег можно делать следующими способами (документами):
- платежными поручениями;
- по аккредитиву;
- инкассовыми поручениями;
- чеками;
- в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование);
- в форме перевода электронных денежных средств.
В положении ЦБ № 762-П от 29.06.2021 содержится перечень расчетных (платежных) документов:
- платежные поручения;
- инкассовые поручения;
- платежные требования;
- платежные ордера;
- банковские ордера;
- платежные распоряжения.
Платежное распоряжение применяется при осуществлении безналичных расчетов в форме перевода денежных средств по требованию получателя средств (прямое дебетование).
Оно введено в целях внедрения в национальную платежную систему международного стандарта финансовых сообщений ISO 20022.
Платежное распоряжение станет обязательным с 2023 года.