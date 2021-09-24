📞Налоговики не хотят работать даже в Швеции. Инспектор звонил сам себе, чтобы не решать реальные вопросы

В Швеции налоговика уличили в том, что он отлынивал от телефонного общения с налогоплательщиками.

Чтобы люди не могли до него дозвониться, шведский налоговик звонил сам себе — с личного мобильника на рабочий телефон.

Во внутренней телефонной системе налоговой службы он был отмечен как занятый, и входящие звонки переадресовывались другим сотрудникам, пишет издание «Новости Швеции».

Всего на такие разговоры самого себя с самим собой за 2 месяца он потратил 55 часов рабочего времени. Однажды такой разговор длился 4,5 часа.

Когда все вскрылось, он объяснил начальству, что использовал это время, чтобы сделать перерыв или для повышения квалификации.

Увольнять его не стали, но зарплату он получил на 25 % меньше.