❗❗❗Взносы будут больше, а пенсия меньше. Озвучили предельную базу на 2022 год

С 1 января 2022 года предельная база по взносам в ФСС и ПФР будет выше, а ваша будущая пенсия из-за этого — ниже.

База проиндексирована в 1,069 раза. Таков коэффициент роста средней зарплаты.

Таким образом предельная база составит: по взносам на ОСС — 1 032 000 руб.;

по взносам на ОПС — 1 565 000 руб.

Эти значения содержатся в проекте, опубликованном на федеральном портале.

Напомним, в этом году база по взносам на ОСС составляет 966 000 рублей, по взносам на ОПС — 1 465 000 рублей.

Отметим, что ежегодный рост предельной базы для взносов на ОПС, как правило, негативно отражается на размере будущей пенсии нынешних работников. Это происходит, если ваша зарплата растет медленнее, чем предельная база.

Дело в том, что в формуле расчета пенсионного балла предельная база находится в знаменателе, а ваша зарплата — в числителе.

А чем больше знаменатель, тем меньше результат.

Вместе с тем в этом году рост предельной базы скромнее, чем в прошлые годы. Это связано с тем, что с 2022 года поменялась формула ее расчета.