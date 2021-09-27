📛 Для выемки ваших документов налоговики могут прийти не только к вам, но и к вашим контрагентам

Некоторые считают, что для изъятия документов и предметов налоговики могут явиться исключительно по месту регистрации компании, указанному в ЕГРЮЛ. А вот и нет.

Почему — объясняется в письме ФНС № СД-4-2/13234@ от 17.09.2021.

Напомним, налоговики имеют право на выемку документов и предметов в следующих случаях:

при неисполнении компанией требования о представлении документов, при наличии достаточных оснований полагать, что интересующие документы будут уничтожены, сокрыты, изменены или заменены;

в связи с необходимостью проведения экспертизы на предмет подлинности представленных документов;

случае недостаточности имеющихся в распоряжении налоговиков документов для проведения проверки.

В письме ФНС сделан вывод, что налоговики могут провести выемку документов у контрагента проверяемой организации, в случае наличия достаточных сведений о взаимозависимости налогоплательщиков.

Это вытекает из судебной практики.

Так что ошибочно полагать, что за вашими документами налоговики могут явиться только на вашу территорию.