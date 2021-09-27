За сорняки на участке стали массово штрафовать бизнес

В Ростовской области массово штрафуют за сорняки. Общая сумма штрафов достигла 5,6 млн руб., заведено 635 дел о нарушениях. Среди оштрафованных — ОАО «РЖД», АО «Донэнерго», АО «Тандер», детские сады, школы, юрлица, ИП и простые граждане.

Во время рейдов административной инспекции пристальное внимание уделялось местам массового пребывания людей — территоии вокруг детских садов, школ, больниц, многоквартирных домов, территории предприятий. В частности, обращали внимание на такой сорняк, как амброзия. Его цветение особенно тяжело переносят аллергики и астматики.

На должностных лиц составили 330 протоколов, на компании — 250, на ИП — 38. Всего 635 дел о нарушениях, сумма штрафов — 5,6 млн руб.

Вообще, профилактика велась еще с мая, но некоторые главы муниципалитетов и собственники территорий отнеслись к предупреждениям инспекции несерьезно, пишет издание «Блокнот».

Штрафы за нескошенные сорняки, для физлиц — от 300 до 3000 рублей, должностные лица заплатят от 8 000 до 30 000 рублей, предприниматели — от 25 000 до 70 000 руб., передает издание напоминание инспекторов.

Однако эти штрафы, судя по всему, региональные. Поскольку в

физлицам — от 300 до 500 руб. ;

; должностные лица — о т 500 до 1000 руб. ;

; юрлицам — от 5 до 10 тыс. руб.

Кстати говоря, в Ростовской области не такие большие штрафы, если сравнить с подмосковными штрафами за борщевик