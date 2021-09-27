❗ Налоговикам запретят приостанавливать операции на расчетных счетах по ГОЗ

В НК пропишут запрет на блокировку счетов по гособоронзаказу. И разрешат по требованию слать в ИФНС не документы, а только выписки из них, если они секретные.

Проект поправок в НК подготовлен Министерством обороны и размещен сегодня на федеральном портале.

По счетам, открытым в уполномоченном банке для осуществления расчетов по государственному оборонному заказу: установят судебный порядок взыскания (поправки в ст. 45 НК);

установят запрет на приостановление операций (поправки в ст. 76 НК).

Также поправка будет внесена в статью 93 НК по части истребования документов налоговиками.

Если документы содержат сведения, которые являются гостайной, в ответ на требование надо будет высылать выписки из этих документов, но ни в коем случае не оригиналы, и даже не копии.

Авторы инициативы отмечают, что в случае работы налогоплательщика с государственной тайной или документами, содержащими гостайну, налоговая и бухгалтерская отчетность, а также первичка могут являться документом, содержащим гостайну, а значит должны представляться в налоговый орган, обладающий соответствующим режимным отделом.

Сейчас непонятно, как быть компании, если налоговики запрашивают секретные документы. С одной стороны, отказать налоговикам нельзя (на это нет оснований в НК). С другой стороны, руководитель фирмы несет персональную ответственность за секретную информацию.

Теперь эта проблема будет решена. Вместо документов налоговики получат выписки из них с информацией, которая касается налогов.

Это, с одной стороны, сократит риск утечки секретной информации, а с другой – позволит налоговикам осуществить мероприятия налогового контроля.