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Цены на птицу будут держать до конца года. Минсельхоз уговорил производителей

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Рубрика Экономика России
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Для закупочных цен на птицу хотят сделать коридор с учетом сезонного производства. А до конца года отпускная цена за тушку будет стабильной — Минсельхоз договорился с производителями.

Министр сельского хозяйства провел совещание о ситуации в отрасли птицеводства с участием крупнейших производителей, а также представителей Минпромторга, Минтруда и региональных органов управления АПК.

«Дмитрий Патрушев отметил, что ведомством достигнуты договоренности с производителями о поддержании стабильных отпускных цен на тушку птицы до конца текущего года. В связи с этим Минсельхоз подготовит соответствующее обращение в Минпромторг с просьбой рассмотреть возможность установки коридора закупочных цен на птицу с учетом сезонности производства данной продукции», — говорится в сообщении.

Цитата по «РИА Новости».

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