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В Москве снова ужесточают контроль за масками

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Рубрика Общество. Люди. События
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В Москве усиливают контроль по соблюдению масочного режима в магазинах и общепите.

Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

«Работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведется с прошлого года. В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно», — сказал Немерюк.

Цитата по «ТАСС».

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