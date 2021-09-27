В Москве снова ужесточают контроль за масками

В Москве усиливают контроль по соблюдению масочного режима в магазинах и общепите.
Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.
«Работа по контролю за соблюдением масочного режима на предприятиях торговли и общественного питания не останавливалась, она ведется с прошлого года. В Москве мобильные группы регулярно проверяют объекты торговли и общепита. На неделе ряд крупных торговых центров уже получили предостережение. И работа по контролю за соблюдением масочного режима будет усиливаться и вестись еще более интенсивно», — сказал Немерюк.
Цитата по «ТАСС».