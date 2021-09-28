Больничный по уходу за дошкольником дадут на все время его болезни, но оплатят только 60 дней в году

Сейчас нет ограничений по дням, на которые родителям требуется освобождение от работы в связи с болезнью ребенка.
На какой срок выдать больничный маме — решает врач.
Для того, чтобы продлить больничный на срок более 15 дней, необходимо решение врачебной комиссии.
Однако когда вопрос заходит об оплате, действуют определенные лимиты:
- если ребенок младше 7 лет, то оплачивается до 60 дней в год (90 дней, если заболевание тяжелое и входит в специальный перечень);
- если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 дней по каждому случаю ухода за ребенком, но всего не больше 45 дней в год;
- в случае ухода за больным ребенком-инвалидом до 18 лет больничный лист оплачивается за весь период лечения, но не более чем за 120 дней в году по всем случаям ухода за этим ребенком;
- при заболевании ребенка до 18 лет, связанном с онкологией либо поствакцинальными осложнениями, больничный оплачивается за весь период лечения как в стационаре, так и амбулаторно;
- по уходу за больными детьми в возрасте 18 лет, страдающим ВИЧ-инфекцией, в стационарных условиях, больничный оплачивается без ограничения.