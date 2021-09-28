Больничный по уходу за дошкольником дадут на все время его болезни, но оплатят только 60 дней в году

Сейчас нет ограничений по дням, на которые родителям требуется освобождение от работы в связи с болезнью ребенка.

На какой срок выдать больничный маме — решает врач.

Для того, чтобы продлить больничный на срок более 15 дней, необходимо решение врачебной комиссии.

Однако когда вопрос заходит об оплате, действуют определенные лимиты: