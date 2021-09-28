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Больничный по уходу за дошкольником дадут на все время его болезни, но оплатят только 60 дней в году

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Рубрика Больничные
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Сейчас нет ограничений по дням, на которые родителям требуется освобождение от работы в связи с болезнью ребенка.

На какой срок выдать больничный маме — решает врач.

Для того, чтобы продлить больничный на срок более 15 дней, необходимо решение врачебной комиссии.

Однако когда вопрос заходит об оплате, действуют определенные лимиты:

  • если ребенок младше 7 лет, то оплачивается до 60 дней в год (90 дней, если заболевание тяжелое и входит в специальный перечень);
  • если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 дней по каждому случаю ухода за ребенком, но всего не больше 45 дней в год;
  • в случае ухода за больным ребенком-инвалидом до 18 лет больничный лист оплачивается за весь период лечения, но не более чем за 120 дней в году по всем случаям ухода за этим ребенком;
  • при заболевании ребенка до 18 лет, связанном с онкологией либо поствакцинальными осложнениями, больничный оплачивается за весь период лечения как в стационаре, так и амбулаторно;
  • по уходу за больными детьми в возрасте 18 лет, страдающим ВИЧ-инфекцией, в стационарных условиях, больничный оплачивается без ограничения.

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