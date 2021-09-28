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На прослеживаемый товар в рознице сдавать уведомление об остатках пока не надо

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Рубрика Прослеживаемость товаров
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Если товар, подлежащий прослеживаемости, по состоянию на 08.07.2021 находится в торговом зале розничного магазина и планируемый срок реализации — до 01.01.2022, то подавать по нему уведомление об остатках не нужно.

Об этом сообщает ФНС в письме № ЕА-4-15/11185@ от 09.09.2021.

Напомним, система прослеживаемости заработала с 8 июля 2021 года.

В перечень прослеживаемого товара, вошли, в частности, холодильники, стиральные машины, детские коляски, мониторы и т.д. Полный список тут.

Согласно постановлению Правительства от 01.07.2021 № 1108 уведомление об остатках не надо подавать, если:

  • на 08.07.2021 товар передан для реализации физлицам для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
  • он будет реализован в течение 6 месяцев со дня вступления в силу перечня товаров.

Отметим, что перечень вступил в силу 8 июля, хотя документ и датирован 1 июля. Таким образом 6 месяцев с даты вступления его в силу заканчивается 8 февраля 2022 года, а не 01.02.22, как считает ФНС.

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