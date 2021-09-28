«Яндекс» не поглотит ваши смартфоны, успокоили в Минцифры

Минцифры и «Яндекс» утверждают, что обязательная предустановка отечественного поисковика во все гаджеты оставит за пользователем возможность выбрать, каким поисковиком ему пользоваться.

Об обязательной предустановке «Яндекса» на все гаджеты на «Клерке» писали вчера. Позже в Минцифры указали, что выбор поисковика по-прежнему будет за пользователем:

«По результатам конкурсного отбора поисковой системы для использования по умолчанию в 2022 году правительством также утвержден поисковик „Яндекс“. Как и в случае с другими предустановленными приложениями, выбор поисковика остается за пользователем», — сказали в пресс-службе министерства.

В пресс-службе «Яндекса» заявили, что поисковик компании не будет устанавливаться по умолчанию.

«Новое распоряжение никак не влияет на возможность самостоятельного выбора поисковой системы. В этом легко убедиться, открыв постановление правительства № 1867, где описана механика выбора поисковой системы. Как и раньше, пользователи будут выбирать поисковую систему по умолчанию самостоятельно. В числе доступных для выбора в 2022 году, наряду с Google, будет и «Яндекс», — сказали в пресс-службе интернет-компании.

Цитаты по «Интерфакс».