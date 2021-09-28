Крупный ТЦ могут закрыть из-за посетителей без масок

Столичный торговый центр «Атриум» могут оштрафовать на 300 тыс. руб. из-за многочисленных нарушений масочного режима. Кроме того, ему грозит штраф до миллиона или приостановка работы на срок до 90 дней, если найдут факты угрозы здоровью людей.

Об этом рассказал главный инспектор ОАТИ Ян Поповский:

«На кассах в отдельных магазинах осуществлялось обслуживание посетителей без масок, либо с масками, одетыми ненадлежащим образом — на подбородках либо на шее»,— заявил он.

Цитата по «Коммерсантъ».

На «Клерке» вчера писали, что в Москве будут усилены меры по соблюдению масочного режима. Видимо, уже началось.