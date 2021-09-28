Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Путин пообещал постоянные выплаты семьям с детьми, возможно даже к началу учебного года

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Социальные пособия
Версия для печати

Поддержка семей с детьми — одна из основных целей властей. Поэтому Путин предложил создать целую систему поддержку семей с детьми, начиная с периода беременности и до окончания ребенком школы.

Об этом сказал Владимир Путин на онлайн-совещании правительства по экономическим вопросам:

«При этом повторю: в ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми — тоже еще раз подчеркну, мы много раз об этом говорили. 

В целом темп того, что надо делать, понятен, и, конечно, мы должны будем делать это начиная с того момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления малыша и вплоть до окончания ребёнком школы».

Как сказал президент, за последние год-полтора уже введены новые меры поддержки:

  • пособие нуждающимся беременным женщинам;
  • оплата больничного по уходу за ребенком до 8 лет в размере 100%;
  • пособие от 3 до 7 лет включительно малоимущим;
  • пособие по уходу за ребенком от 8 до 17 лет малоимущим одиноким родителям и родителям, получающим алименты.
Деньги на эти выплаты уже заложены в бюджет.

Владимир Путин не исключил возможность введения выплаты к 1 сентября школьникам как дополнительную меру поддержки:

«...при возможности — запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году. В том числе имею в виду и единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники», —
сказал президент.

Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния».

Подборка полезных мероприятий

Разместить