Путин пообещал постоянные выплаты семьям с детьми, возможно даже к началу учебного года

Поддержка семей с детьми — одна из основных целей властей. Поэтому Путин предложил создать целую систему поддержку семей с детьми, начиная с периода беременности и до окончания ребенком школы.

Об этом сказал Владимир Путин на онлайн-совещании правительства по экономическим вопросам:

«При этом повторю: в ближайшие годы необходимо сформировать целостную систему поддержки семей с детьми — тоже еще раз подчеркну, мы много раз об этом говорили.

В целом темп того, что надо делать, понятен, и, конечно, мы должны будем делать это начиная с того момента, когда будущая мама ещё только ждёт появления малыша и вплоть до окончания ребёнком школы».

Как сказал президент, за последние год-полтора уже введены

пособие нуждающимся беременным женщинам;

оплата больничного по уходу за ребенком до 8 лет в размере 100%;

пособие от 3 до 7 лет включительно малоимущим;

пособие по уходу за ребенком от 8 до 17 лет малоимущим одиноким родителям и родителям, получающим алименты.

Деньги на эти выплаты уже заложены в бюджет.

Владимир Путин не исключил возможность введения выплаты к 1 сентября школьникам как дополнительную меру поддержки:

«...при возможности — запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми, как мы это уже делали в текущем году. В том числе имею в виду и единовременные выплаты семьям, в которых растут школьники», — сказал президент.

Подписывайтесь на канал «БУХ! Молния».