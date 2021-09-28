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❗ Утвердят новый ФСБУ 14/2021 по нематериальным активам

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Рубрика НМА
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ПБУ 14/2007 по нематериальным активам отменят. Вместо него будет ФСБУ 14/2021.

Проект опубликован сегодня на федеральном портале.

Новый стандарт будет применяется, начиная с бухгалтерской отчетности за 2023 год.

При этом компания может принять решение о применении этого ФСБУ досрочно.

В документе говорится, что к НМА относятся, в том числе, лицензии, результаты интеллектуальной деятельности.

Для целей бухучета НМА подлежат классификации по видам, в частности:

  • произведения науки, литературы и искусства;
  • программы для ЭВМ;
  • базы данных;
  • изобретения;
  • полезные модели;
  • промышленные образцы;
  • ноу-хау; селекционные достижения;
  • лицензии и разрешения.

Также идет классификация по группам.

Сумма амортизации НМА определяется таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости.

Ликвидационная стоимость — это величина, которую организация получила бы в случае выбытия объекта НМА после вычета предполагаемых затрат на выбытие.

Причем объект НМА рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока его использования.

Ликвидационная стоимость НМА считается равной нулю, за исключением случаев, когда:

  • договором предусмотрена обязанность другого лица купить у компании объект НМА в конце срока его полезного использования;
  • существует активный рынок для такого объекта, с использованием данных которого можно определить его ликвидационную стоимость;
  • существует высокая вероятность того, что активный рынок для такого объекта будет существовать в конце срока его полезного использования.

Напомним, аналогичное описание ликвидационной стоимости НМА содержится в МСФО.

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