❗ Утвердят новый ФСБУ 14/2021 по нематериальным активам

ПБУ 14/2007 по нематериальным активам отменят. Вместо него будет ФСБУ 14/2021.
Проект опубликован сегодня на федеральном портале.
Новый стандарт будет применяется, начиная с бухгалтерской отчетности за 2023 год.
При этом компания может принять решение о применении этого ФСБУ досрочно.
В документе говорится, что к НМА относятся, в том числе, лицензии, результаты интеллектуальной деятельности.
Для целей бухучета НМА подлежат классификации по видам, в частности:
- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для ЭВМ;
- базы данных;
- изобретения;
- полезные модели;
- промышленные образцы;
- ноу-хау; селекционные достижения;
- лицензии и разрешения.
Также идет классификация по группам.
Сумма амортизации НМА определяется таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая стоимость этого объекта стала равной его ликвидационной стоимости.
Ликвидационная стоимость — это величина, которую организация получила бы в случае выбытия объекта НМА после вычета предполагаемых затрат на выбытие.
Причем объект НМА рассматривается таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного использования и находился в состоянии, характерном для конца срока его использования.
Ликвидационная стоимость НМА считается равной нулю, за исключением случаев, когда:
- договором предусмотрена обязанность другого лица купить у компании объект НМА в конце срока его полезного использования;
- существует активный рынок для такого объекта, с использованием данных которого можно определить его ликвидационную стоимость;
- существует высокая вероятность того, что активный рынок для такого объекта будет существовать в конце срока его полезного использования.
Напомним, аналогичное описание ликвидационной стоимости НМА содержится в МСФО.