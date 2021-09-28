📑 Бухгалтеры не всегда выдают уволенным справку 182н. Потому что люди ее не просят

Стоит ли бухгалтеру суетиться, тратить свое время на подготовку документов для уволенных, если сотрудники об этом не просят? Коллеги спорят.

Как известно, при увольнении сотрудника ему надо выдать определенный набор документов и справок.

В их числе — справка для больничных (182н), расчетный листок, выписки из СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.

Кроме того, иногда сотрудники еще дополнительно запрашивают какие-то справки — например, для ЦЗН или Соцзащиты, 2-НДФЛ (ныне приложение к приказу о 6-НДФЛ). Или просят копии документов, связанных с работой.

Но зачастую сотрудники никой инициативы в истребовании документов (за исключением трудовой книжки) не проявляют.

В этой связи бухгалтеры задумываются, а стоит ли суетиться, формируя множество документов, которые бывшему сотруднику не очень-то и нужны и вполне вероятно рано или поздно отправятся в мусорную корзину.

Этот вопрос стал предметом обсуждения на нашем форуме.

Коллеги отмечают, что теория часто расходится с практикой. И на деле в некоторых компаниях повальная выдача справок, в частности 182н, не практикуется.

Если сотрудник попросит справку, ему ее выдают. Не попросит — не выдают. Если вдруг он заболеет на новой работе, обратится за справкой к бывшему работодателю, то тогда бухгалтер сделает ее.

Между тем некоторые коллеги педантично относятся к этому вопросу и справку 182н всегда вручают уволенным, независимо от того, нужна она им или нет.

А как у вас в компании обстоят дела с проводами уволенных? Выдаете им по умолчанию весь комплект документов, формируете только часть обязательных документов или люди вообще уходят от вас с пустыми руками?

Обсуждение идет в теме форума «Увольнение работника».