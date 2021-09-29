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При продаже комплекта из прослеживаемых товаров в счете-фактуре надо указывать несколько РНПТ

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Рубрика Прослеживаемость товаров
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В счете-фактуре по одному товару заполняется одна строка, и к ней еще множество подстрок, если этот товар — комплект.

Речь идет о комплектах (наборах), в состав которых входят прослеживаемые товары. Например — автоматизированное рабочее место с монитором.

Дело в том, что «жизнь» монитора не заканчивается, даже если он стал частью комплекта. А значит, его прослеживаемость не отменяется.

Поэтому при продаже такого комплекта счет-фактура или УПД заполняются в электронном виде.

При этом, в новых графах счета-фактуры, содержащих реквизиты прослеживаемости отражаются данные по каждому товару, подлежащему прослеживаемости, включенному в набор.

Для этого заполняются подстроки к строке с набором.

То есть к одной строке счета-фактуры формируются подстроки в количестве, равном количеству РНПТ товаров, подлежащих прослеживаемости, включенных в комплект.

Такое разъяснение дает ФНС в письме № ЕА-4-15/12520@ от 03.09.2021.

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